Lors de ma commande, est-ce que je peux panacher ma caisse ?

Vous pouvez tout à fait panacher vos caisses et ainsi mettre de l’eau, du jus, de la bière, des sodas, etc. Tant que ces dernières bouteilles sont dans la catégorie Grande bouteille (50cl et plus). Il n’est cependant pas possible de varier les différents formats dans une même caisse, c’est-à-dire mettre une petite bouteille (33cl et moins) avec une grande bouteille (50cl et plus)